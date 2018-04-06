موعد مباراة الأهلي والهلال بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي السبت 7/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والهلال بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الأهلي غريمه التقليدي فريق الهلال في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والهلال

ستُقام مباراة الأهلي والهلال في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

ستكون مباراة الأهلي والهلال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وستكون مباراة الأهلي والهلال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عامر عبد الله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق عبد الله الحربي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/5 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي 1/1 الغرافة القطري / دوري أبطال آسيا

الرائد 3/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي 0/2 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا

جدول مباريات الأهلي في شهر أبريل 2018

الأهلي / الهلال / الدوري السعودي للمحترفين ، 7 أبريل 2018

الأهلي / أُحد / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

الجزيرة الإماراتي / الأهلي / دوري أبطال آسيا ، 18 أبريل 2018

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

ياسر المسيليم / منصور الحربي / عقيل بلغيث / سعيد المولد / فيصل محمد / تيسير الجاسم / كلاوديمير / مؤمن زكريا / عبدالله مجرشي / مهند عسيري / سلمان المؤشر

المدرب: الأوكراني سيرجي ريبروف

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الهلال الموسم الحالي

استقلال طهران الإيراني 1/0 الهلال / دوري أبطال آسيا

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين

الهلال 1/1 الريان القطري / دوري أبطال آسيا

الاتفاق 1/2 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين

الريان القطري 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا

القادسية 1/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين

العين الإماراتي 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا

جدول مباريات الهلال في شهر أبريل 2018

الأهلي / الهلال / الدوري السعودي للمحترفين ، 7 أبريل 2018

الهلال / الفتح / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

الهلال / استقلال طهران الإيراني / دوري أبطال آسيا ، 16 أبريل 2018

تشكيلة فريق الهلال المتوقعة في المباراة

علي الحبسي / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / محمد البريك / علي / محمد الشلهوب / عبدالملك الخيبري / نيكولاس / جيليمن ريفاس / سيروتي / أشرف بن شرقي

المدرب: الأرجنتيني خوان براون

نتائج أخر 7 مباريات بين الأهلي والهلال

الهلال 0/2 الأهلي ، 1/12/2017

الأهلي 3/2 الهلال ، 18/5/2017

الهلال 0/0 الأهلي ، 15/4/2017

الأهلي 2/1 الهلال ، 25/11/2016

الأهلي 1/1 الهلال ، 8/8/2016

الهلال 3/2 الأهلي ، 29/4/2016

الأهلي 1/3 الهلال ، 24/4/2016

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والهلال

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق الهلال في 9 مباريات سابقة من أصل المباريات ال36 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 18 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 9 مباريات أخرى

نجح فريق الأهلي في تسجيل 45 هدفاً في شباك فريق الهلال في آخر 36 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تسجيل 61 هدفاً في شباك فريق الأهلي في نفس عدد المباريات

يُعتبر السوري عمر السومة هو هداف فريق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الفنزويلي جيليمن ريفاس هو هداف فريق الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق الأهلي في تسجيل 58 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 7 مباريات

نجح فريق الهلال في تسجيل 43 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 7 مباريات أيضاً

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