موعد مباراة الفتح والنصر بمشاركة “عبد الشافي” في الدوري السعودي السبت 7/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الفتح والنصر بمشاركة “عبد الشافي” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفتح نظيره فريق النصر في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الفتح والنصر

ستُقام مباراة الفتح والنصر في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، وذلك في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر

ستكون مباراة الفتح والنصر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة.

ترتيب الفتح والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الفتح حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة

يحتل فريق النصر حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الفتح الموسم الحالي

الفيحاء 1/2 الفتح / كأس خادم الحرمين الشريفين

القادسية 4/1 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين

الاتفاق 1/2 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين

الفتح 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 0/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين

الفتح 2/3 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين

الفتح 2/5 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي 2/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين

نتائج أخر 8 مباريات لفريق النصر الموسم الحالي

التعاون 1/0 النصر / الدوري السعودي للمحترفين

النصر 0/2 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين

الهلال 2/2 النصر / الدوري السعودي للمحترفين

النصر 3/0 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين

النصر 1/0 الباطن / كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر 3/4 الرائد / الدوري السعودي للمحترفين

النصر 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 3/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الفتح والنصر

نجح فريق الفتح في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق النصر في 3 مباريات سابقة فقط لا غير من أصل المباريات ال20 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في 13 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى

نجح فريق الفتح في تسجيل 18 هدفاً في شباك فريق النصر في آخر 20 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تسجيل 36 هدفاً في شباك فريق الفتح في نفس عدد المباريات

يُعتبر البرازيلي جواو بيدرو هو هداف فريق الفتح في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 8 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر السعودي محمد السهلاوي هو هداف فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق الفتح في تسجيل 32 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 9 مباريات

نجح فريق النصر في تسجيل 44 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 32 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات

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