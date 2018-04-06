موعد مباراة برشلونة وليغانيس في الدوري الاسباني السبت 7/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وليغانيس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق ليغانيس في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وليغانيس

ستُقام مباراة برشلونة وليغانيس في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيس

ستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، على أن يكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة عبر هذه القناة.

ترتيب برشلونة وليغانيس في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 76 نقطة

يحتل فريق ليغانيس حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

ملقا 2/0 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 0/3 تشيلسي الإنجليزي / دوري أبطال أوروبا

برشلونة 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني

إشبيلية 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 1/4 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات برشلونة في شهر أبريل 2018

برشلونة / ليغانيس / الدوري الإسباني ، 7 أبريل 2018

روما الإيطالي / برشلونة / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

برشلونة / فالنسيا / الدوري الاسباني ، 14 أبريل 2018

سيلتا فيغو / برشلونة / الدوري الإسباني ، 17 أبريل 2018

إشبيلية / برشلونة / كأس ملك إسبانيا ، 21 أبريل 2018

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز

المدرب: الإسباني فالفيردي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليغانيس في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد 0/4 ليغانيس

ليغانيس 0/2 ملقا

أتلتيك بيلباو 0/2 ليغانيس

ليغانيس 1/2 إشبيلية

ليغانيس 1/0 فالنسيا

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وليغانيس

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليغانيس في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تسجيل 10 أهداف في شباك فريق ليغانيس في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليغانيس في تسجيل هدفين فقط لا غير في شباك فريق برشلونة في نفس عدد المباريات

يُعتبر البرازيلي جابرييل هو هداف فريق ليغانيس في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه

نجح فريق برشلونة في تسجيل 76 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 18 مباراة

نجح فريق ليغانيس في تسجيل 25 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 12 مباراة

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 24 مرة سابقة طوال تاريخه، بينما لم يعرف فريق ليغانيس طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مرة سابقة على الإطلاق

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