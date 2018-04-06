موعد أبرز مباريات الدوريات الأوروبية والعربية السبت 7/4/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي إقامة العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية وحتى بعض الدوريات العربية، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات إضافة إلى القنوات الناقلة لها.

ومن أبرز هذه الدوريات يأتي في المقدمة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى الدوري الإسباني والإيطالي وأيضاً الألماني وحتى الفرنسي، كما نستعرض لكم موعد أبرز مباريات الدوري المصري الممتاز وأيضاً الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير بمشاركة “رمضان صبحي”

ستُقام مباراة ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وسوانزي سيتي بمشاركة “أحمد حجازي” و”علي جبر”

ستُقام مباراة وست بروميتش ألبيون وسوانزي سيتي في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة وست بروميتش ألبيون وسوانزي سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عبد الناصر السهلي هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو ونانت

ستُقام مباراة موناكو ونانت في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب لويس الثاني ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة موناكو ونانت منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورغ

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورغ في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي ضمن مباريات الدوري الألماني، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وبينيفينتو

ستُقام مباراة يوفنتوس وبينيفينتو في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي ضمن مباريات الدوري الإيطالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة يوفنتوس وبينيفينتو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة روما وفيورنتينا

ستُقام مباراة روما وفيورنتينا في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ضمن مباريات الدوري الإيطالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة روما وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة إشبيلية وسيلتا فيغو

ستُقام مباراة إشبيلية وسيلتا فيغو في يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة إشبيلية وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

ستُقام مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

موعد مباراة الفيصلي والباطن بمشاركة “صالح جمعة”

ستُقام مباراة الفيصلي والباطن في مساء يوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة الفيصلي والباطن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثالثة هي الناقلة للمباراة.

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