الصراع يشتعل بين صلاح ورونالدو من أجل الفوز بهذه الجائزة

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بات الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي يُنافس بقوة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد شهد اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي فوز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع عن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وذلك بعدما حصل على نسبة 57 % من الأصوات التي منحتها له معظم الجماهير المصرية بدون أدنى شك.

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وتُعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الأسبوع في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، حيث سبق له وأن فاز بهذه الجائزة عن الجولة الأولى من دور المجموعات إضافة إلى الجولة الثالثة من دور المجموعات أيضاً.

أما الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وعلى الرغم من عدم فوزه بالجائزة في هذه المرة، إلا أنه سبق وأن فاز بها في 4 مناسبات سابقة، وذلك في الجولة الثانية والخامسة والسادسة من دور المجموعات إضافة إلى إياب الدور ثمن النهائي.

وهو الأمر الذي يجعل الصراع بينهما في غاية الشراسة على جائزة الأفضل في المسابقة بشكل عام، علماً بأن أكبر عامل سوف يُساهم في فوز أي منهما بلقب جائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، هو أن يقود أحدهما فريقه للفوز بلقب دوري الأبطال في نهاية المطاف وليس مجرد عن طريق حصد الجوائز الفردية.

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