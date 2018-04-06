اتحاد “كهربا” يتفوق على اتفاق “الشيخ” و”السيد” برباعية في جدة

Advertisements

حقق فريق الاتحاد فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الاتحاد في المباراة كلاً من ربيع سفياني في الدقيقة الرابعة والأربعين والدقيقة الثانية والسبعين، إضافة إلى فهد الأنصاري في الدقيقة السابعة والخمسين وأيضاً جمال باجندوح في الدقيقة الخامسة والستين.

Advertisements

أما أهداف فريق الاتفاق في المباراة فقد سجلها كلاً من فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الثالثة والثمانين، إضافة إلى ياسين حمزة بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمود عبد المنعم من طرف فريق الاتحاد بصفة أساسية، أما على الجانب المقابل فقد شارك المصري حسين السيد بصفة أساسية فيما شارك النجم المصري أحمد الشيخ كلاعب بديل.

وعلى إثر هذا الانتصار رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الاتفاق عند 33 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

إقرأ أيضاً: محمد صلاح في صراع شرس مع رونالدو على جائزة الأفضل في دوري الأبطال