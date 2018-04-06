التعاون يقلب الطاولة على الشباب بمشاركة “الحضري” و”بركات”

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حقق فريق التعاون فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق التعاون في المباراة كلاً من البيشي في الدقيقة السادسة والثلاثين، إضافة إلى عبد المجيد الرويلي في الدقيقة التاسعة والخمسين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الشباب في المباراة سعد عبدالأمير في الدقيقة السادسة عشر.

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وشهدت المباراة مشاركة السد العالي المصري عصام الحضري بصفة أساسية من طرف فريق التعاون، كما شارك أيضاً المصري عمرو بركات بصفة أساسية من طرف فريق الشباب، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق التعاون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الشباب عند 30 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم تعادل فريق الفيحاء مع ضيفه فريق الرائد بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق، وذلك في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمود عبد الرازق هدفاً لمصلحة فريق الرائد في الدقيقة الخامسة والأربعين، وفي مباراة أخرى حقق فريق القادسية فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق أُحد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى إثر هذه النتائج فريق الرائد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب، كما رفع فريق الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع في الترتيب، فيما رفع فريق القادسية رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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