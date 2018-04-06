إيهاب جلال يُعلن عن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة المقاصة

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أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً للمباراة المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الأحد المقبل.

وشهدت قائمة فريق الزمالك غياب بارز أيضاً لكلاً من الثنائي محمد إبراهيم وأيمن حفني بسبب عدم الجاهزية من الناحية البدنية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / أحمد أبو الفتوح / حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / أحمد داوودا / أحمد توفيق / محمود عبد العزيز / عبد الله جمعة / عماد فتحي / أحمد مدبولي / يوسف أوباما / محمد عنتر / أحمد رفعت

خط الهجوم: باسم مرسي

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