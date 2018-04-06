باريس يعود بتعادل ثمين من سانت إيتيان ويقترب من التتويج رسمياً بلقب الدوري

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عاد فريق باريس سان جيرمان بتعادل ثمين للغاية من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق سانت إيتيان بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي على ملعب جوفروا جيشار.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق سانت إيتيان في المباراة الفرنسي ريمي كابيلا في الدقيقة السابعة عشر، إلا أن فريق باريس سان جيرمان تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وذلك عبر الفرنسي ماتيو ديبوشي بالخطأ في مرماه.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما رفع فريق سانت إيتيان رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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