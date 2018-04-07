أجايي يضع شرطاً أساسياً من أجل البقاء مع الأهلي الموسم المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي أن النيجيري جونيور أجايي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وافق على بقائه مع النادي الأهلي في الموسم المقبل مقابل شرطاً أساسياً لن يتم التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم النيجيري جونيور أجايي طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بضرورة زيادة راتبه السنوي مع النادي، وذلك تقديراً على المجهودات الكبيرة التي يُقدمها منذ تعاقده مع النادي الأهلي في صيف عام 2016.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم النيجيري جونيور أجايي يرغب في أن يرتفع راتبه السنوي من مليون دولار إلى مبلغ مليون و200 ألف أو مليون و300 ألف دولار انطلاقاً من الموسم المقبل، أي ما يُعادل تقريباً مبلغ 25 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

ولعل الأمر الذي جعل النجم النيجيري جونيور أجايي يُطالب بهذه الرواتب السنوية، هو العرض الذي وصل له في الآونة الأخيرة من طرف إحدى الأندية الخليجية، حيث وصل قيمة الراتب السنوي في العرض الأخير إلى مبلغ مليون و500 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يُشارك النجم النيجيري جونيور مع منتخب بلاده منتخب نيجيريا في مونديال روسيا المقبل، وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى تلقيه المزيد من العروض المغرية وخاصة في حالة تألقه مع منتخب النسور الخضراء في المونديال.

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