تعرف على منصب حسام غالي الجديد في الأهلي بعد الاعتزال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي أن النجم المخضرم حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استقر على منصبه الجديد في النادي الأهلي بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم حسام غالي قد استقر مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على شغل منصب المنسق العام لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد أن قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم حسام غالي قد رفض كل المحاولات من جانب أي شخص في النادي الأهلي لكي يعود عن اعتزاله كرة القدم، علماً بأن الكابتن حسام البدري نفسه المدير الفني لفريق الأهلي طالب النجم حسام غالي بالعدول عن قراره نظراً لأهميته الكبرى في النادي الأهلي.

ومن جانبها كانت بعض التقارير قد أكدت في يوم أمس الجمعة أن النجم حسام غالي من الممكن أن يستمر في الملاعب حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حالة واحدة فقط لا غير وهي أن يدخل ضمن قائمة فريق الأهلي الأفريقية في العام الحالي، وذلك حتى يُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأخيرة في مسيرته الرياضية.

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