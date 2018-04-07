الزمالك يقترب من ضم مهاجم جديد بأوامر من إيهاب جلال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي أن نادي الزمالك بات على مشارف التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل، وذلك بأوامر من الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق انطلاقاً من الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال يرغب في التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريق الزمالك سعياً للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مقتنع بمستوى اللاعب كثيراً، وخاصة بعدما شارك مع نادي سموحة في 27 مباراة خلال الموسم الحالي سواء على مستوى مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى مسابقة كأس مصر.

وإضافة لذلك أيضاً تمكن المهاجم حسام حسن من تسجيل 8 أهداف لمصلحة نادي سموحة في الموسم الحالي، علماً بأن اللاعب نفسه ليس لديه أي مانع في الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء انطلاقاً من الموسم المقبل، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي موافقة مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر على إتمام الصفقة بنجاح.

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