بعد تريزيجيه غلطة سراي يُبدي رغبته في ضم لاعب مصري جديد

Advertisements

كشفت صحيفة “الصباح” التركية اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي أن نادي غلطة سراي التركي قد أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب مصري جديد في الصيف المقبل، وذلك بعدما كان قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أندرلخت البلجيكي والمعار لنادي قاسم باشا التركي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي غلطة سراي يرغب في التعاقد مع اللاعب المصري الواعد عمرو وردة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل المستويات المثالية التي يُقدمها اللاعب المصري الواعد في الدوري اليوناني في الموسم الحالي.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن نادي غلطة سراي سوف يتقدم في الفترة المقبلة بعرض رسمي لنادي باوك اليوناني من أجل حسم صفقة اللاعب عمرو وردة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المصري عمرو وردة يلعب حالياً في صفوف نادي أتروميتوس اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبها تُدرك إدارة نادي غلطة سراي جيداً أنها سوف تُعاني لحسم كلاً من الصفقتين لكلاً من المصري عمرو وردة إضافة إلى المصري محمود حسن تريزيجيه، وذلك في حالة الانتظار عقب نهاية مونديال روسيا، وخاصة في ظل مشاركة كلاً من الثنائي مع المنتخب الوطني المصري في المونديال مما سوف يرفع من قيمة كلاً منهما في سوق الانتقالات.

إقرأ أيضاً: الزمالك يقترب من ضم مهاجم جديد بأوامر من إيهاب جلال