جدل كبير حول مستقبل الشيخ بعد إعلان رحيله عن الاتفاق السعودي

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بات الجدل كبيراً للغاية حول مستقبل النجم الواعد أحمد الشيخ في ملاعب كرة القدم، وذلك بعدما أعلن اللاعب في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر أبريل الحالي عن نهاية مشواره مع نادي الاتفاق السعودي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

ومن المتوقع أن يعود النجم أحمد الشيخ بنسبة كبيرة للغاية من جديد إلى صفوف النادي الأهلي بعد نهاية فترة إعارته، وخاصة في ظل حاجة النادي الأهلي لخدماته منذ انطلاقة الموسم المقبل من أجل تعويض الرحيل المرتقب للنجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء.

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ومن جانبها كانت بعض التقارير الصحفية السعودية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن النجم أحمد الشيخ ينتظر عرضاً جديداً من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن العقبة الأساسية أمام حدوث ذلك هو إصرار النادي الأهلي على استمرار اللاعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وقام النجم أحمد الشيخ بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في مساء يوم أمس الجمعة، وكتب فيها: “المباراة القادمة يوم الخميس أمام التعاون بإذن الله ستكون أخر مباراة لي مع الفريق، شكراً نادي الاتفاق، مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبيه وكل العاملين بالنادي شكراً جمهور الإتي، تشرفت بوجودي معكم هذه الفترة القصيرة وأتمنى من الله لكم التوفيق، تستاهلون”.

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