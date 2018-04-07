عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة رحيل بعض نجوم الأهلي الصيف المقبل

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي عن مستقبل بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في ظل العديد من الأنباء في الآونة الأخيرة حول اقتراب رحيل بعض نجوم المارد الأحمر عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن لجنة الكرة بالنادي لم تتخذ أي قرار حتى هذه اللحظة بخصوص مستقبل أي لاعب في صفوف النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن كل ما يُثار حول اقتراب رحيل بعض نجوم فريق الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي، هي مجرد شائعات واجتهادات صحفية ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري لم يُحدد بعد العناصر التي سوف يتم التخلي عنها في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات رداً على بعض الشائعات التي صدرت من طرف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة، والتي أكدت بدورها اقتراب رحيل كلاً من الثلاثي الأجنبي علي معلول إضافة إلى جونيور أجايي وأيضاً وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وتحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

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