موعد مباراة ارسنال وساوثهامبتون بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي الاحد 8/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وساوثهامبتون بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق ساوثهامبتون في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وساوثهامبتون

ستُقام مباراة ارسنال وساوثهامبتون في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الخامسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وساوثهامبتون

ستكون مباراة ارسنال وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

ترتيب ارسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة

يحتل فريق ساوثهامبتون حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

ميلان الإيطالي 2/0 ارسنال / الدوري الأوروبي

ارسنال 0/3 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ارسنال 1/3 ميلان الإيطالي / الدوري الأوروبي

ارسنال 0/3 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو الروسي / الدوري الأوروبي

جدول مباريات أرسنال في شهر أبريل 2018

ارسنال / ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 8 أبريل 2018

سيسكا موسكو الروسي / ارسنال / الدوري الأوروبي ، 12 أبريل 2018

نيوكاسل يونايتد / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 15 أبريل 2018

ارسنال / وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: محمد النني / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / بيير إيميريك أوباميانغ

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ساوثهامبتون الموسم الحالي

بيرنلي 1/1 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل يونايتد 0/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز

ويجان 2/0 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد 0/3 ساوثهامبتون

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