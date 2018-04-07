ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام جاره إيفرتون في غياب “صلاح”

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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه وجاره فريق إيفرتون، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول.

وعلى الرغم من الفرص العديدة التي سنحت في المباراة وخاصة من جانب فريق إيفرتون، إلا أن شباك كلاً من الفريقين لم تهتز في نهاية المطاف، علماً بأن الفرعون المصري محمد صلاح لم يتمكن من المشاركة في هذه المباراة بقرار من الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، وذلك من أجل تفادي تفاقم إصابته قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق إيفرتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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