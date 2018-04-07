موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني الاحد 8/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد جاره فريق أتلتيكو مدريد في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ستُقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 63 نقطة

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

باريس سان جيرمان الفرنسي 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا

إيبار 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني

ريال مدريد 3/6 جيرونا / الدوري الإسباني

لاس بالماس 3/0 ريال مدريد / الدوري الإسباني

يوفنتوس الإيطالي 3/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

أتلتيكو مدريد 0/3 سيلتا فيغو / الدوري الإسباني

لوكوموتيف موسكو الروسي 5/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي

فياريال 1/2 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد 0/1 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / الدوري الأوروبي

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريستيانو رونالدو

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / ستيفان سافيتش / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني

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