تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام سموحة

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً للمباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في مساء يوم غداً الأحد.

وقد شهدت قائمة المارد الأحمر العديد من الغيابات سواء بداعي الإصابة أو لأسباب فنية، حيث يغيب عن صفوف فريق الأهلي كلاً من: أحمد فتحي / عبد الله السعيد / عمرو السولية / وليد أزارو / سعد الدين سمير / صلاح محسن / باكا / باسم علي / شريف إكرامي.

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قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / رمضان مصطفى

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / محمد نجيب / صبري رحيل / محمود الجزار

خط الوسط: حسام عاشور / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / هشام محمد / وليد سليمان / حسام غالي / إسلام محارب / محمد شريف / أحمد حمودي / ميدو جابر / أحمد حمدي / جونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد ياسر ريان

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