يوفنتوس يُعزز صدارته لترتيب الكالتشيو بعد فوزه المثير على متذيل الترتيب

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حقق فريق يوفنتوس فوزاً مثيراً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بينيفينتو بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة السادسة عشر والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء وأيضاً الدقيقة الرابعة والسبعين من ركلة جزاء، إضافة إلى البرازيلي دوغلاس كوستا في الدقيقة الثانية والثمانين.

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أما أهداف فريق بينيفينتو فقد سجلها شيخ دياباتي في الدقيقة الرابعة والعشرين والدقيقة الحادية والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر هذا الانتصار رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 81 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق بينيفينتو عند 13 نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

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