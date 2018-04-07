رسمياً: بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني للمرة السادسة توالياً

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نجح فريق بايرن ميونخ في التتويج رسمياً بلقب الدوري الألماني عقب فوزه العريض خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أوجسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الفرنسي كورنتان توليسو في الدقيقة الثانية والثلاثين، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز في الدقيقة الثامنة والثلاثين وأيضاً الهولندي أريين روبن في الدقيقة الثانية والستين وأخيراً الألماني ساندرو فاغنر في الدقيقة السابعة والثمانين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق أوغسبورغ فقد سجله المدافع الألماني نيكولاس سولي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيده فريق أوغسبورغ عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب، علماً بأن ذلك اللقب هو السادس على التوالي لفريق بايرن ميونخ على مستوى مسابقة الدوري الألماني وأيضاً الثامن والعشرين في تاريخ المسابقة.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً اكتفى فريق كولن بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ماينز، كما حقق فريق فولفسبورغ الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فرايبورج بهدفين مقابل لا شئ، فيما حقق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الفوز على حساب ضيفه فريق هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف واحد.

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