القيعي يحسم صفقة مدوية للنادي الأهلي قبل موعد الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي أن عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد حسم صفقة من الطراز الرفيع للنادي الأهلي قبل موعد الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن عدلي القيعي قد نجح في التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد السلام، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع أحمد سامي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي في خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن عدلي القيعي حسم أغلب التفاصيل المتعلقة بالصفقة، على أن يتم حسم التفاصيل المالية في الأيام القليلة القادمة من أجل الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح في الصيف المقبل.

وتأتي هذه الخطوة من جانب عدلي القيعي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك بعدما أعرب في أكثر من مناسبة سابقة عن حاجته الماسة للتعاقد مع مدافع صلب من أجل تدعيم خطوط المارد الأحمر الدفاعية للمنافسة بقوة على جميع الألقاب في الموسم المقبل.

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