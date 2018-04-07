توتنهام يعود بفوز صعب من أمام ستوك سيتي ويُعادل رصيد ليفربول

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حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة الثانية والخمسين والدقيقة الثالثة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ستوك سيتي السنغالي بيرام ديوف في الدقيقة السابعة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع فريق ليفربول، علماً بأن فريق توتنهام هوتسبير لا تزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً تعادل فريق بورنموث أمام ضيفه فريق كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، فيما تعادل فريق برايتون أمام ضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدف لمثله لكل فريق، كما حقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي مباراة أخرى حقق فريق بيرنلي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق واتفورد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما اكتفى فريق وست بروميتش ألبيون بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق سوانزي سيتي.

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