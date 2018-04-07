موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الاحد 8/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق سموحة نظيره فريق الأهلي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ستُقام مباراة الأهلي وسموحة في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ستكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 78 نقطة

يحتل فريق سموحة حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 46 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الداخلية 3/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

الأهلي 0/4 مونانا الغابوني / دوري أبطال أفريقيا

إنبي 1/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

مونانا 3/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 1/2 طنطا / الدوري المصري الممتاز

نتائج أخر 8 مباريات لفريق سموحة في الدوري المصري الممتاز

سموحة 1/0 الزمالك

طلائع الجيش 1/0 سموحة

الرجاء 0/0 سموحة

سموحة 2/1 الإسماعيلي

الاتحاد السكندري 0/2 سموحة

سموحة 0/3 المقاولون العرب

الأسيوطي سبورت 0/0 سموحة

سموحة 0/1 مصر المقاصة

قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / محمد رمضان

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / محمد نجيب / صبري رحيل / محمود الجزار

خط الوسط: حسام عاشور / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / هشام محمد / وليد سليمان / حسام غالي / إسلام محارب / محمد شريف / أحمد حمودي / ميدو جابر / أحمد حمدي / جونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد ياسر ريان

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / حسام غالي / وليد سليمان / إسلام محارب / جونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن

المدرب: المصري حسام البدري

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