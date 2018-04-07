النصر يضمن رسمياً مقعده الآسيوي بعد تعادله مع مضيفه الفتح

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عاد فريق النصر بتعادل إيجابي بهدف لمثله من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق الفتح، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق النصر في المباراة البرازيلي ليوناردو في الدقيقة الرابعة، إلا أن فريق الفتح تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والثمانين عبر اللاعب علي الزقعان، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ليضمن بذلك فريق النصر مقعده في مسابقة دوري أبطال آسيا في نسخة العام المقبل 2019، فيما رفع فريق الفتح رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً حقق فريق الباطن الفوز على حساب ضيفه فريق الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع بذلك فريق الباطن رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب، فيما استقر رصيد فريق الفيصلي عند 34 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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