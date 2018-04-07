مانشستر يونايتد يحسم الديربي ويؤجل تتويج السيتي بلقب البريمرليغ

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حسم فريق مانشستر يونايتد ديربي مدينة مانشستر عقب فوزه المثير على حساب جاره ومضيفه فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة كلاً من الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة الثالثة والخمسين والدقيقة الخامسة والخمسين، إضافة إلى الإنجليزي كريس سمالينغ في الدقيقة التاسعة والستين.

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أما أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة فقد سجلها كلاً من البلجيكي فينسنت كومباني في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق مانشستر سيتي عند 84 نقطة في المركز الأول في صدارة الترتيب، علماً بأن هذه الخسارة أدت لتأجيل فوزه رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الأسبوع المقبل.

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