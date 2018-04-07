ميسي يقود برشلونة لفوز سهل على ليغانيس وتحطيم رقم قياسي جديد

Advertisements

حقق فريق برشلونة فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق ليغانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة السابعة والعشرين والدقيقة الثانية والثلاثين والدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليغانيس المغربي نبيل الزهر في الدقيقة الثامنة والستين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

وبناءً على ذلك نجح فريق برشلونة في تحطيم رقم قياسي جديد على مستوى مسابقة الدوري الإسباني، حيث وصل إلى 38 مباراة على التوالي في المسابقة دون أن يتعرض فيها إلى أي هزيمة على الإطلاق، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق منذ موسم 1970 / 1980 م حينما فعل ذلك فريق ريال سوسيداد.

إقرأ أيضاً: مانشستر يونايتد يحسم الديربي ويؤجل تتويج السيتي بلقب البريمرليغ