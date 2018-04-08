محمد نجيب يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي الصيف المقبل

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كشف اللاعب محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي حقيقة رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي وردت في الآونة الأخيرة من طرف العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب نهاية مسيرته مع النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “اليوم السابع”، أكد اللاعب محمد نجيب أن عقده مع النادي الأهلي سوف ينتهي في نهاية الموسم المقبل وليس في نهاية الموسم الحالي مثلما تردد في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد نجيب على أن هناك فترة كافية للغاية من أجل دراسة ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، مؤكداً في ختام تصريحاته أنه لا يُفكر على الإطلاق في أي عرض خارجي تلقاه في الآونة الأخيرة.