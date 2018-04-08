جماهير الأهلي تتلقى أخباراً سارة قبل مواجهة سموحة في الدوري

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق سموحة في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يعود إلى العاصمة المصرية القاهرة قادماً من دولة ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن النجم رامي ربيعة سوف يخضع إلى فحص طبي جديد في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة في يوم الثلاثاء المقبل، على أن يبدأ مرحلة التأهيل الأخيرة في اليوم ذاته وذلك تمهيداً لعودته من جديد إلى الملاعب في الفترة القادمة.

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