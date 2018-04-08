تعرف على حكم مباراة ليفربول ومانشستر في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ 52 دقيقة أخبار الرياضة
تعرف على حكم مباراة ليفربول ومانشستر في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي عن الحكم الذي سيقود مباراة الإياب بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وبين ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحمن الإسباني أنطونيو لاهوز من أجل إدارة هذه المباراة، علماً بأن الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز يُعتبر أحد أفضل الحكام في كرة القدم الإسبانية والأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت على وقع فوز فريق ليفربول العريض بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

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