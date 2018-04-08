الاتفاق السعودي يتراجع عن فكرة تمديد إعارة أحمد الشيخ

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي أن نادي الاتفاق السعودي قد تراجع عن فكرة تمديد إعارة النجم المصري الواعد أحمد الشيخ لموسم آخر بعكس بقية المحترفين في الفريق.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الاتفاق السعودي قد استقرت على عدم مخاطبة النادي الأهلي كما كان منتظراً، وذلك من أجل تمديد فترة إعارة النجم المصري الواعد أحمد الشيخ لمدة موسم آخر في ظل المستوى الملفت الذي قدمه اللاعب طوال الفترة الماضية مع الفريق.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن السبب الرئيسي وراء ذلك القرار من إدارة نادي الاتفاق السعودي، هو موقف اللاعب نفسه والذي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن نهاية رحلته مع نادي الاتفاق السعودي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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