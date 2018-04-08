تورينو يُشعل الصراع على مقاعد دوري الأبطال بعد فوزه على إنتر بهدف نظيف

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تعرض فريق إنتر لخسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق تورينو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق تورينو الوحيد في المباراة الصربي أدم ليايتش في الدقيقة السادسة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق تورينو رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق إنتر عند 59 نقطة في المركز الرابع في الترتيب، مما سوف يُشعل الصراع بشكل كبير للغاية على المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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