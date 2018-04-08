مصادر صحفية مصرية تكشف عن موقف صالح جمعة من العودة للأهلي

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي عن موقف النجم المصري الواعد من العودة إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة تمهيداً لرحيل النجم عبد الله السعيد.
حيث أشارت المصادر إلى أن النجم المصري الواعد صالح جمعة قد رفض نهائياً فكرة عودته من جديد إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل، وخاصة في ظل الراحة النفسية التي بات يشعر بها منذ انتقاله إلى صفوف نادي الفيصلي السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.
كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم صالح جمعة قد أبلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي برغبته في الأيام القليلة الماضية، وذلك على الرغم من أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بنفسه طالب بضرورة إنهاء إعارة صالح جمعة في الصيف المقبل.
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