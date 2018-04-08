مصادر صحفية مصرية تكشف عن موقف صالح جمعة من العودة للأهلي

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي عن موقف النجم المصري الواعد من العودة إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة تمهيداً لرحيل النجم عبد الله السعيد.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم المصري الواعد صالح جمعة قد رفض نهائياً فكرة عودته من جديد إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل، وخاصة في ظل الراحة النفسية التي بات يشعر بها منذ انتقاله إلى صفوف نادي الفيصلي السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم صالح جمعة قد أبلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي برغبته في الأيام القليلة الماضية، وذلك على الرغم من أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بنفسه طالب بضرورة إنهاء إعارة صالح جمعة في الصيف المقبل.

إقرأ أيضاً: تورينو يُشعل الصراع على مقاعد دوري الأبطال بعد فوزه على إنتر بهدف نظيف