سيد عبد الحفيظ يكشف عن ملعب مباراة الأهلي والترجي

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي عن الملعب الذي سوف يستضيف المباراة المنتظرة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن ملعب المباراة المنتظرة أمام فريق الترجي الرياضي لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجميع داخل النادي الأهلي يأمل في الاستمرار في اللعب على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن المشاورات لا تزال بين مستمرة بين النادي الأهلي وبين الجهات الأمنية إضافة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تحديد الملعب في الفترة المقبلة، مؤكداً في ختام تصريحاته أن النادي الأهلي يُقدر وجهة النظر الجهات الأمنية في مثل هذه الحالات.

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