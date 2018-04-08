الكاف يُعلن عن حكم مباراة الإياب بين المصري ومونانا في الكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي عن حكم مباراة الإياب التي سوف تجمع بين فريق المصري البورسعيدي المصري وبين ضيفه فريق مونانا الغابوني، وذلك في إطار إياب دور ال32 المكرر المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

حيث قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين الحكم المغربي نور الدين الجعفري من أجل إدارة مباراة الإياب بين الطرفين التي سوف تُقام على ملعب بورسعيد، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بين الفريقين على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق على ملعب ملعب الصداقة الدولي في العاصمة الغابونية ليبروفيل.

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