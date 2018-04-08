تعرف على التشكيلة الأساسية للزمالك أمام مصر المقاصة اليوم

Advertisements

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيلة الأساسية لفريقه منذ قليل، وذلك استعداداً لمواجهة فريق مصر المقاصة بعد قليل في مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب الجيش في محافظة السويس.

وجاء تشكيل فريق الزمالك على النحو التالي: أحمد الشناوي / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد أبو الفتوح / طارق حامد / أحمد توفيق / أحمد داوودا / عماد فتحي / عبد الله جمعة / باسم مرسي.

Advertisements

إقرأ أيضاً: الكاف يُعلن عن حكم مباراة الإياب بين المصري ومونانا في الكونفدرالية