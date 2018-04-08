أرسنال ينتزع فوزاً مثيراً من أمام ضيفه ساوثهامبتون و “بطاقة حمراء” للنني

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حقق فريق أرسنال فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم للثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الثامنة والعشرين، إضافة إلى الإنجليزي داني ويلباك في الدقيقة الثامنة والثلاثين والدقيقة الحادية والثمانين.

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أما أهداف فريق ساوثهامبتون في المباراة فقد سجلها كلاً من شين لونغ في الدقيقة السابعة عشر، إضافة إلى تشارلي أوستن في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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