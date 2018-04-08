نابولي يواصل مطاردة يوفنتوس بعد فوزه الشاق على كييفو فيرونا

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حقق فريق نابولي فوزاً هاماً وصعباً للغاية على حساب ضيفه فريق كييفو فيرونا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق نابولي في المباراة كلاً من أركاديوش ميليك في الدقيقة التاسعة والثمانين، إضافة إلى أمادو دياوارا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق كييفو فيرونا اللاعب ستيبينسكي في الدقيقة الثالثة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق نابولي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق كييفو فيرونا عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق كروتوني الفوز على حساب ضيفه فريق بولونيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على حساب ضيفه فريق كالياري بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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