التعادل يحسم ديربي مدريد للمرة الثانية توالياً في الموسم الحالي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ديربي العاصمة مدريد بين فريق ريال مدريد وبين جاره وضيفه فريق أتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة والخمسين، إلا أن فريق أتلتيكو مدريد تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة والخمسين عبر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

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