تعرف على التشكيلة الأساسية للأهلي أمام سموحة اليوم

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيلة الأساسية لفريق، والتي تستعد لمواجهة فريق سموحة بعد قليل على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية على النحو التالي: محمد الشناوي / محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسام عاشور / أكرم توفيق/ وليد سليمان / أحمد حمودي / جونيور أجايي / مروان محسن.

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