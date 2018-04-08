دورتموند يُصالح جماهيره ويُعزز حظوظه في التأهل المباشر إلى دوري الأبطال

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حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بوروسيا دورتموند في المباراة كلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الثامنة والثلاثين، إضافة إلى البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة الثامنة والأربعين وأيضاً الألماني ماكسيمليان فيليب في الدقيقة التاسعة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق شتوتغارت عند 38 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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