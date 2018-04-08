المقاصة يُعمق جراح الزمالك ويُبعده أكثر عن حلم دوري أبطال أفريقيا

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تعرض فريق الزمالك للخسارة الثانية توالياً محلياً وهذه المرة خارج أرضه على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب الجيش في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الزمالك في المباراة المدافع أحمد سامي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق الزمالك عند 54 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

وبات حلم فريق الزمالك في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019 أمراً في غاية الصعوبة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل حتى بات حفاظه على المركز الثالث وتأهله إلى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أمر غير وارد أيضاً، نظراً لأن فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع لا تزال لديه 3 مباريات مؤجلة مع العلم بأن لديه 49 نقطة.

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