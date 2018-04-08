تشيلسي يفشل في استغلال تعثر ليفربول بعد تعادله مع جاره وست هام

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سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه وجاره فريق وست هام يونايتد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة السادسة والثلاثين، إلا أن فريق وست هام يونايتد تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة والسبعين عبر المكسيكي خافيير هيرنانديز.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق وست هام يونايتد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

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