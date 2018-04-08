النحاس يكشف عن القرار النهائي لإيهاب جلال بعد خسارة الزمالك من المقاصة

Advertisements

كشف تامر النحاس وكيل أعمال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي عن القرار النهائي لموكله، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك في مساء اليوم خارج أرضه على يد مضيفه فريق مصر المقاصة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أكد تامر النحاس أن الكابتن إيهاب جلال قد استقر على البقاء في منصب المدير الفني لفريق الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار تامر النحاس إلى أن الكابتن إيهاب جلال تراجع عن قرار استقالته من نادي الزمالك في ظل تواجد الشرط الجزائي الممتد بين الطرفين حتى نهاية الموسم الحالي، مشدداً في ختام تصريحاته على أن الشرط الجزائي في العقد لن يكون متواجداً عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

إقرأ أيضاً: تشيلسي يفشل في استغلال تعثر ليفربول بعد تعادله مع جاره وست هام