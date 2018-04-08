عمرو أديب يسخر من الزمالك بعد الخسارة أمام مصر المقاصة

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
عمرو أديب يسخر من الزمالك بعد الخسارة أمام مصر المقاصة
عمرو أديب

قام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق بشكل ساخر في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام الإعلامي عمرو أديب بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “بيقولو مدرب الزمالك استقال، هوا ممكن احنا كجمهور الزمالك نستقيل احنا كمان”.

هذا وتُعتبر هذه الخسارة هي الثانية على التوالي التي يتعرض لها فريق الزمالك على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما أبعد الفريق كثيراً عن حلم المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

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