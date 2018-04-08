عمرو أديب يسخر من الزمالك بعد الخسارة أمام مصر المقاصة

Advertisements

قام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق بشكل ساخر في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بهدف وحيد مقابل لا شئ في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام الإعلامي عمرو أديب بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “بيقولو مدرب الزمالك استقال، هوا ممكن احنا كجمهور الزمالك نستقيل احنا كمان”.

Advertisements

هذا وتُعتبر هذه الخسارة هي الثانية على التوالي التي يتعرض لها فريق الزمالك على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما أبعد الفريق كثيراً عن حلم المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

إقرأ أيضاً: النحاس يكشف عن القرار النهائي لإيهاب جلال بعد خسارة الزمالك من المقاصة