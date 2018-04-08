سموحة يفرض التعادل السلبي على ضيفه الأهلي بالدوري المصري

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سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف خارج أرضه أمام مضيفه فريق سموحة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أبريل الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من هذه النتيجة إلا أن ذلك لن يؤثر على الإطلاق على فريق الأهلي، وخاصة بعدما سبق وأن حسم المارد الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل رسمي قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الأهلي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع فريق سموحة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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