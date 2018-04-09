موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 10/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ستُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 67 نقطة

يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/5 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 2/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا

إيفرتون 0/0 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي

مانشستر سيتي 2/1 بازل السويسري / دوري أبطال أوروبا

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات ليفربول في شهر أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

ليفربول / بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 28 أبريل 2018

جدول مباريات مانشستر سيتي في شهر أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

مانشستر سيتي / سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / أليكس أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو

المدرب: الألماني يورغن كلوب

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أغويرو

المدرب: الإسباني بيب جوارديولا

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي في 77 مباراة سابقة من أصل المباريات ال 161 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 43 مباراة سابقة في نفس عدد المباريات

حسم التعادل بين فريق ليفربول وبين فريق مانشستر سيتي نتيجة 41 مباراة في نفس عدد المباريات

نجح فريق ليفربول في تسجيل 281 هدفاً في شباك فريق مانشستر سيتي في ال 161 المباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 219 هدفاً في شباك فريق ليفربول في نفس عدد المباريات

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما صنع 15 هدفاً لمصلحة فريقه

نجح فريق ليفربول في تسجيل 37 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 9 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 19 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 10 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 4 مباريات فقط

نجح فريق ليفربول في تسجيل 75 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 9 مباريات

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 90 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 24 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 15 مباراة

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مرات سابقة، بينما فشل فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أي مناسبة سابقة