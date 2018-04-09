موعد مباراة برشلونة وروما في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 10/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وروما في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق روما الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وروما

ستُقام مباراة برشلونة وروما في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وروما

ستكون مباراة برشلونة وروما منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمبارة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب برشلونة وروما في الدوري الإسباني والإيطالي

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 79 نقطة

يحتل فريق روما حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

برشلونة 0/3 تشيلسي الإنجليزي / دوري أبطال أوروبا

برشلونة 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني

إشبيلية 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 1/4 روما / دوري أبطال أوروبا

برشلونة 1/3 ليغانيس / الدوري الإسباني

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

روما 0/1 شاختار الأوكراني / دوري أبطال أوروبا

كروتوني 2/0 روما / الدوري الإيطالي

بولونيا 1/1 روما / الدوري الإيطالي

برشلونة 1/4 روما / دوري أبطال أوروبا

روما 2/0 فيورنتينا / الدوري الإيطالي

جدول مباريات برشلونة في شهر أبريل 2018

روما / برشلونة / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

برشلونة / فالنسيا / الدوري الإسباني ، 14 أبريل 2018

سيلتا فيغو / برشلونة / الدوري الإسباني ، 17 أبريل 2018

إشبيلية / برشلونة / كأس ملك إسبانيا ، 21 أبريل 2018

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

جدول مباريات روما في شهر أبريل 2018

روما / برشلونة / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

لاتسيو / روما / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

روما / جنوى / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

سبال / روما / الدوري الإيطالي ، 21 أبريل 2018

روما / كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي ، 28 أبريل 2018

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / باولينيو

خط الهجوم: أندريس إنييستا / ليونيل ميسي / لويس سواريز

المدرب: الإسباني فالفيردي

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفين ستروتمان / راجا ناينغولان

خط الهجوم: أوندر / دييغو بيروتي / إيدين دجيكو

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وروما

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق روما في 3 مباريات من أصل المباريات ال6 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق روما في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

نجح فريق برشلونة في تسجيل 15 هدفاً في شباك فريق روما في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق روما في تسجيل 7 أهداف في شباك فريق برشلونة في نفس عدد المباريات

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق برشلونة في تسجيل 17 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف فقط لا غير، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات

نجح فريق روما في تسجيل 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 12 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 4 مباريات

نجح فريق برشلونة في تسجيل 79 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 18 مباراة

نجح فريق روما في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 13 مباراة

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مرات سابقة، بينما لم ينجح فريق روما في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أي مناسبة سابقة طوال تاريخه

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