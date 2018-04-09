البدري يطلب من لجنة الكرة صفقات من الطراز الرفيع قبل الموسم الجديد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أبريل الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد طلب من لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً بضرورة التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع قبل انطلاقة الموسم الجديد.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري يرغب في تدعيم بعض المراكز في تشكيلة فريقه، والتي عانى منها المارد الأحمر في الآونة الأخيرة بسبب نقص اللاعبين والذي ينتج عن الإصابات العديدة التي يتعرض لها كل لاعبي فريق الأهلي بسبب ضغط المباريات الكبير.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري يرغب في التعاقد مع لاعبين في مركز قلب الدفاع تحديداً، وإضافة لذلك أيضاً يرغب الكابتن حسام البدري في التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر تمهيداً لرحيل إما صبري رحيل أو التونسي علي معلول عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

أما المركز الأهم الذي يبحث الكابتن حسام البدري عن تدعيمه بأي وسيلة ممكنة، فهو مركز محور الإرتكاز وخاصة في ظل إعلان النجم المخضرم حسام غالي اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

ومن المقرر أن يعقد الكابتن حسام البدري جلسة خاصة مع الكابتن محمود الخطيب عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك من أجل تحديد كافة الأسماء التي سوف يتم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي المقبل.

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