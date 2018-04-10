إيهاب جلال يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبله مع الزمالك

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً حاسماً في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أبريل الحالي، وذلك بخصوص مستقبله مع نادي الزمالك في الفترة القادمة بعد تأزم وضعية فريق الزمالك في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الإثنين للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد الكابتن إيهاب جلال أنه مستمر مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يحترم كثيراً مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على أنه يحترم عقده مع النادي الزمالك، مؤكداً أنه لن يهرب تحت أي ظرف من الظروف من المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتي تتمثل في إعادة فريق الزمالك إلى المسار الصحيح.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن إيهاب جلال أن تصريحات المستشار مرتضى منصور التي جاءت عقب خسارة فريق الزمالك الماضية على يد فريق مصر المقاصة، تُعتبر أمراً طبيعياً ورد فعل على الحالة التي وصل لها فريق الزمالك في الآونة الأخيرة.

هذا وقد شهد مقر نادي الزمالك في يوم أمس الإثنين عقد جلسة خاصة، وذلك بين الكابتن إيهاب جلال وبين الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي من أجل إعادة ترتيب أوراق القلعة البيضاء.

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